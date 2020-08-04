На українську модель Дарину Кирилюк напали в турецькому місті Чемше й жорстоко побили. Дівчина поширила фото скривавленого обличчя й зізналась, що інцидент намагаються перекрутити. У МВС відреагували на скандал та розраховують на об'єктивне розслідування.

3 серпня Дарину Кирилюк оприлюднила моторошні фото з відпочинку в Туреччині. На дівчину разом з бойфрендом та іншими друзями напала охорона пляжу Момо. Вона не стала розкривати в мережі деталі, які стали приводом для жорстокості служби безпеки. Проте оголосила, що представники пляжу приховують відео з камер спостереження й намагаються підлаштувати все так, ніби на модель напав її хлопець.

Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на особистій сторінці у фейсбуці опублікував допис, яким оприлюднив, що МОЗ стало на захист українки Дарини Кирилюк, а він особисто звернувся до заступника посла Туреччини в Україні.

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Геращенко передав звернення пані Букет Кабакджи, у якому попросив забезпечити об'єктивне проведення досудового розслідування та сприяння в покращенні умов безпеки для громадян України на території Туреччини.

"За дорученням Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, я провів зустріч з заступником посла Туреччини в Україні пані Букет Кабакджи та передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дарії Кирилюк, яка була по-звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з ще трьома жінками. Розраховуємо на об'єктивне, прозоре та швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності", – написав Антон Геращенко в мережі.

Що відомо про напад на Дарину Кирилюк

Модель відпочивала з друзями та своїм бойфрендом на пляжі Момо, що в курортному місті Чемше. Охорона пляжу напала на туристів та травмувала як дівчат, так і чоловіків. Під час побиття Дарина мала панічну атаку. Вона вже звернулась до турецької поліції, де правоохоронці зафіксувала факт побиття. Проте модель зізнається, що справу намагаються перекрутити й підставити все так, ніби тілесних ушкоджень їй завдав коханий.

Міністр культури та туризму Туреччини відреагував на напад та публічно засудив дії охоронців. Мехмет Нурі Ерсой наголосив, що така поведінка неприпустима у курортній Туреччині.