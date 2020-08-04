На украинскую модель Дарью Кирилюк напали в турецком городе Чемше и жестоко избили. Девушка распространила фото окровавленного лица и призналась, что инцидент пытаются извратить. В МВД отреагировали на скандал и рассчитывают на объективное расследование.

3 августа Дарья Кирилюк обнародовала жуткие фото с отдыха в Турции. На девушку вместе с бойфрендом и другими друзьями напала охрана пляжа Момо. Она не стала раскрывать в сети детали, которые стали поводом для жестокости службы безопасности. Однако объявила, что представители пляжа скрывают видео с камер наблюдения и пытаются подстроить все так, будто на модель напал ее парень.

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко на личной странице в фейсбуке опубликовал сообщение, которым обнародовал, что МВД стало на защиту украинки Дарьи Кирилюк, а он лично обратился к заместителю посла Турции в Украине.

Горячая тема Украинскую модель Дарью Кирилюк избили на курорте в Турции: жуткое фото

Геращенко передал обращение госпоже Букет Кабакджи, в котором попросил обеспечить объективное проведение досудебного расследования и содействии в улучшении условий безопасности для граждан Украины на территории Турции.

"По поручению Министра внутренних дел Арсена Авакова, я провел встречу с заместителем посла Турции в Украине госпожой Букет Кабакджи и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами. Рассчитываем на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности", – написал Антон Геращенко в сети.

Что известно о нападении на Дарью Кирилюк

Модель отдыхала с друзьями и своим бойфрендом на пляже Момо, что в курортном городе Чемше. Охрана пляжа напала на туристов и травмировала как девушек, так и мужчин. Во время избиения Дарья имела паническую атаку. Она уже обратилась к турецкой полиции, где правоохранители зафиксировала факт избиения. Однако модель признается, что дело пытаются извратить и подставить все так, будто телесные повреждения ей нанес любимый.

Министр культуры и туризма Турции отреагировал на нападение и публично осудил действия охранников. Мехмет Нури Эрсой отметил, что такое поведение недопустимо в курортной Турции.