24-летняя украинская модель Дарья Кирилюк уверяет, что вечером 31 июля на их компанию напали охранники пляжа в Турции. Однако представители пляжа Момо распространили видео с камер наблюдения, которые якобы зафиксировали, как бойфренд звезды избил ее на парковке заведения.

После обнародования Дарьей Кирилюк последствий жестокого избиения сотрудниками службы безопасности одного из комплексов в городе Чемше, скандал получил огласку в мировой прессе. Девушка заявила, что представители пляжа пытаются извратить дело в свою пользу, подставив все так, будто ее бойфренд напал на нее. Турецкое издание Snob Magazine на ютуб-канале распространило видео инцидента, на котором фигурируют только модель с парнем и друзья пары.

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Представители пляжа Момо опровергают утверждение Дарьи Кирилюк и уверяют, что их охранники к избиению девушки не имеют никакого отношения. Они заверили, что служба безопасности была вынуждена вмешаться в конфликт, который произошел на парковке. Кроме того, оппоненты утверждают, что модель вела себя агрессивно.

Проблема не имеет ничего общего с пляжем Момо, как сообщила Дарья Кирилюк. Сцена насилия состоялась только между ними,

– сообщили представители пляжа.

На кардрах с камер видеонаблюдения видно, как парень сначала толкает девушку, в результате чего она оказывается на полу, а затем молодой человек наклоняется над ней, чтобы поговорить. Рядом с ними есть люди, которые наблюдают за событиями со стороны.

Реакция Дарьи Кирилюк на видео

В комментариях модель заявила, что ее бойфренд никогда не бил ее. По ее словам, на видео зафиксированы кадры, как он помогает любимой прийти в себя от пережитого. Ранее Дарья сообщала, что пережила паническую атаку во время приступа. Она требует обнародования сцены всего инцидента, а не только финальных кадров.

Мой парень никогда меня не бил! У меня был посттравматический стресс от драки в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить! Момо пытается откупиться,

– написала звезда в комментариях к видео.

Реакция Дарьи Кирилюк на видео избиения / Скриншот из соцсетей

Местная полиция начала расследование дела и общается с друзьями модели Кирилюк и тремя охранниками, которые якобы совершили нападение на компанию. Никаких фотографий других предполагаемых жертв пока нет.

Однако на избиение Дарьи Кирилюк в Турции отреагировало МВД. Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.

Избиение Дарьи Кирилюк: видео