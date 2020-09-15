Відома британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл опинилася в центрі скандалу. Її колишній партнер, російський бізнесмен, Владислав Доронін подав на модель в суд. Але, як виявилося, вона зробила це раніше за нього.

Колишній коханий Наомі Кемпбелл подав на модель в суд з вимогою повернути йому борги, а саме три мільйони доларів. Але, як виявилось, Наомі виявилась швидшою за бізнесмена, і подала позов раніше. Про це повідомило видання New York Post.

Важливо Екскоханий Наомі Кемпбелл подав на неї в суд: вимагає від моделі повернення боргів

Владислав Доронін подав позов на модель нещодавно. Вона ж це зробила ще в лютому. Жінка вимагає повернути всі свої речі, якими зараз володіє бізнесмен.

Представник Дороніна зазначав, що той намагався вирішити всі питання з Наомі приватно. Однак, зірка не піддавалась. Тому Владислав вирішив вчинити саме так і звернувся до суду.

У виданні пишуть, що модель не тримає зла на колишнього коханого, а швидше навпаки. Сторона моделі зізнається, що справа не так в грошах, як в любові до влади.

Стосунки та судові позови колишньої пари

Нагадаємо, що російський бізнесмен та британська модель познайомилися на Канському кінофестивалі 2008 року. Тоді вони і почали зустрічатися. Через п'ять років пара розійшлась. Тим не менше, Владислав часто дарував колишній коханій коштовні подарунки. Зокрема, це був будинок на острові Клеопатри, побудований у формі символу Ока Гора.

Саме подарунки, а також власність Дороніна і борги Кемпбелл він вимагає повернути в суді. Всю суму оцінюють в три мільйони доларів, однак скільки Наомі винна колишньому, не зазначають.