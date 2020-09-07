Відомий російський бізнесмен Владислав Доронін подав в суд на Наомі Кемпбелл. Він заявив, що модель винна йому близько трьох мільйонів доларів.

Російський бізнесмен Владислав Доронін перебував у стосунках з Наомі Кемпбелл близько п'яти років. Вони розійшлись у 2013. А зараз Доронін подав позов на модель, щоб відсудити майно, яке він оцінив у 3 мільйони доларів. Про це повідомило видання TMZ.

Цікаво Ірина Білик, Оля Полякова та Тіна Кароль: за що вони ображалися на Катю Осадчу

Бізнесмен вимагає від зірки повернути йому майно та борг, чого вона робити не хоче. Це зазначено в офіційних документах, які надали виданню. Однак, скільки грошей Наомі завинила Владиславу, він не зазначив. Також він зазначає, що бажає повернути і коштовні подарунки.

Особисте майно, котре Кемпбелл не хоче повертати Дороніну, він оцінив у три мільйони доларів, що становить близько 83 мільйонів гривень. Наразі британська модель ніяк не відреагувала на ситуацію.



Наомі Кемпбелл з Владиславом Дороніним / Getty Images

Що відомо про стосунки Наомі Кемпбелл та Владислава Дороніна

Російський бізнесмен та британська модель познайомилися на Канському кінофестивалі 2008 року, після чого вони розпочали стосунки.

Через п'ять років пара розійшлась. Однак у виданні зазначають, що Владислав часто дарував колишній коханій коштовні подарунки. Зокрема, це був будинок на турецькому острові Клеопатри, побудований у формі символу Ока Гора.