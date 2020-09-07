Популярна українська телеведуча Катя Осадча у своєму шоу "Світське життя" полюбляє ставити зіркам незручні питання. Виявляється, що за це на Катю ображались Оля Полякова, Ірина Білик та Тіна Кароль.

Українська телеведуча Катя Осадча стає одною з найвідоміших зірок вітчизняного шоу-бізу. Юрій Горбунов розповів, що його колеги щотижня просять про інтерв'ю з дружиною. У програмі "Світське життя" також виявилось, що знаменитості ображались на Осадчу через нескромні питання.

Цікаво Юрій Горбунов розповів, як колеги просять його домовитися з Катею Осадчою про інтерв'ю: відео

Тіна Кароль образилась на питання про її сина Веніаміна, тому певний час не давала інтерв'ю. Катя запитала, чи робили хлопчику обрізання. Співачка зізналась, що вона як пантера, яка захищає своїх дітей, але що було, то було.

Я вважаю, що ти завжди могла людину будь-якого статусу поставити в кут. І це твій неймовірний талант. Ти вмієш так натякнути, що всі глядачі більше повірять тобі, ніж тому, хто виправдовується,

– сказала Кароль.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар розповіли, що Катя – майстер незручних питань, однак, така її робота. Для колишньої пари було боляче відповідати про їхнє розлучення, оскільки це був важкий період.

Ірина Білик "тримала зуб" на Осадчу за запитання про порівняння її віку та віку чоловіків співачки. А Оля Полякова ображалась через те, що певний час ведуча не хотіла брати в неї інтерв'ю.

Дивитись "Світське життя" з Катериною Осадчою за 5 вересня онлайн: