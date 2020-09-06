Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова є одним із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Чоловік розповів, як колеги, які хочуть, щоб Катерина взяла у них інтерв'ю, просять його домовитися з нею.

Юрій поділився, після того, як одружився із Катею, ситуації, коли колеги просять про інтерв'ю трапляються ледь не щотижня. Про це йдеться у "Світському житті".

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Катерина Осадча є однією із найпопулярніших телеведучих в Україні і артисти мріють про інтерв'ю із нею. Тепер знаменитості вирішили просити її чоловіка Юрія домовитися про розмову.

Ті, хто мріють, щоб ти в них взяла інтерв'ю, просять про це раз на тиждень. Гроші, на жаль, не пропонують. Пропонували б, я б щось робив, якось просував би їх,

– жартівливо відповів Горбунов.

Також Юрій додав, що популярні артисти часто звертаються до нього із проханням, щоб вирізати якісь фрагменти із програми. Він зазначив, що в українській естраді є зірка, яка одного разу сказала йому: "Я давала інтерв'ю, просила, щоб це вирізали, а вони не вирізали. Передай привіт своїй дружині".

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