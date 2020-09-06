Звездная чета Кати Осадчей и Юрия Горбунова - одна из самых популярных в украинском шоу-бизнесе.

Юрий поделился, что после того, как женился на Кате, ситуации, когда коллеги просят об интервью, случаются раз в неделю. Об этом говорится в "Светской жизни".

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Екатерина Осадчая является одной из самых популярных телеведущих в Украине и артисты мечтают об интервью с ней. Теперь знаменитости решили просить ее мужа Юрия договориться о разговоре.

Те, кто мечтают, чтобы ты у них взяла интервью, просят об этом раз в неделю. Деньги, к сожалению, не предлагают. Предлагали бы, я бы что-то делал, то продвигал бы их,

– шутливо ответил Горбунов.

Также Юрий добавил, что популярные артисты часто обращаются к нему с просьбой, чтобы вырезать какие-то фрагменты из программы. Он отметил, что в украинской эстраде есть звезда, которая однажды сказала ему: "Я давала интервью, просила, чтобы это вырезали, а они не вырезали. Передай привет своей жене".

Юрий Горбунов в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн