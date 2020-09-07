Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в своем шоу "Светская жизнь" любит ставить звездам неудобные вопросы. Оказывается, что за это на Катю обижались Оля Полякова, Ирина Билык и Тина Кароль.

Украинская телеведущая Катя Осадчая становится одной из самых известных звезд отечественного шоу-биза. Юрий Горбунов рассказал, что его коллеги еженедельно просят об интервью с женой. В программе "Светская жизнь" также оказалось, что знаменитости обижались на Осадчую за нескромные вопросы.

Интересно Юрий Горбунов рассказал, как коллеги просят его договориться с Катей Осадчей об интервью: видео

Тина Кароль обиделась на вопрос о ее сыне Вениамине, поэтому некоторое время не давала интервью. Катя спросила, делали ли мальчику обрезание. Певица призналась, что она как пантера, которая защищает своих детей, но что было, то было.

Я считаю, что ты всегда могла человека любого статуса поставить в угол. И это твой невероятный талант. Ты умеешь так намекнуть, что все зрители больше поверят тебе, чем тому, кто оправдывается,

– сказала Кароль.

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар рассказали, что Катя – мастер неудобных вопросов, однако, такова ее работа. Для бывшей пары было больно отвечать об их разводе, поскольку это был тяжелый период.

Ирина Билык "держала зуб" на Осадчую за вопрос о сравнении ее возраста и возраста мужчин певицы. А Оля Полякова обижалась из-за того, что некоторое время ведущая не хотела брать у нее интервью.

Смотреть "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей за 5 сентября онлайн: