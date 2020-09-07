Известный российский бизнесмен Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл. Он заявил, что модель должна ему около трех миллионов долларов.

Российский бизнесмен Владислав Доронин состоял в отношениях с Наоми Кэмпбелл около пяти лет. Они расстались в 2013. А сейчас Доронин подал иск на модель, чтобы отсудить имущество, которое он оценил в 3 миллиона долларов. Об этом сообщило издание TMZ.

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Бизнесмен требует от звезды вернуть ему имущество и долг, чего она делать не хочет. Это указано в официальных документах, которые предоставили изданию. Однако, сколько денег Наоми задолжала Владиславу, он не отметил. Также он отмечает, что желает вернуть и ценные подарки.

Личное имущество, которое Кэмпбелл не хочет возвращать Доронину, он оценил в три миллиона долларов, что составляет около 83 миллионов гривен. Сейчас британская модель никак не отреагировала на ситуацию.



Наоми Кэмпбелл с Владиславом Дорониным / Getty Images

Что известно об отношениях Наоми Кэмпбелл и Владислава Доронина

Российский бизнесмен и британская модель познакомились на Каннском кинофестивале в 2008 году, после чего они начали отношения.

Через пять лет пара разошлась. Однако в издании отмечают, что Владислав часто дарил бывшей возлюбленной ценные подарки. В частности, это был дом на турецком острове Клеопатры, построенный в форме символа Ока Гора.