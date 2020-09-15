Известная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл оказалась в центре скандала. Ее бывший партнер, российский бизнесмен Владислав Доронин подал на модель в суд. Но, как оказалось, она сделала это раньше него.

Бывший возлюбленный Наоми Кэмпбелл подал на модель в суд с требованием вернуть ему долги, а именно три миллиона долларов. Но, как оказалось, Наоми была быстрее, чем бизнесмен и подала иск раньше. Об этом сообщило издание New York Post.

Важно Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл подал на нее в суд: требует от модели возврата долгов

Владислав Доронин подал иск на модель недавно. Она это сделала еще в феврале. Женщина требует вернуть все свои вещи, которыми сейчас владеет бизнесмен.

Представитель Доронина отмечал, что тот пытался решить все вопросы с Наоми частным образом. Однако, звезда не поддавалась. Поэтому Владислав решил поступить именно так и обратился в суд.

В издании пишут, что модель не держит зла ​​на бывшего возлюбленного, а скорее наоборот. Сторона модели признается, что дело не столько в деньгах, как в любви к власти.

Отношения и судебные иски бывшей пары

Напомним, что российский бизнесмен и британская модель познакомились на Каннском кинофестивале в 2008 году. Тогда они и начали встречаться. Через пять лет пара разошлась. Тем не менее, Владислав часто дарил бывшей возлюбленной ценные подарки. В частности, это был дом на острове Клеопатры, построенный в форме символа Глаза Гора.

Именно подарки, а также собственность Доронина и долги Кэмпбелл он требует вернуть в суде. Всю сумму оценивают в три миллиона долларов, однако сколько Наоми должна бывшему, не указывают.