Екссолістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва на сцені завжди постає у найефектніших образах, які підкреслюють її апетитні форми. Для останнього виступу співачка обрала блискучу мінісукню.

Після послаблення карантинних обмежень і дозволу на проведення концертів гурт "Время и стекло" дає останні виступи в легендарному складі. Фани звикли бачити Надю Дорофєєву в звабливих look. Свій образ для виходу на сцену "Жіночого кварталу" вона показала в інстаграмі.

До теми У красивому бюстгальтері і з морозивом: Надя Дорофєєва завела мережу еротичним образом – фото

Надя Дорофєєва в мінісукні

Перед публікою зірка постала в розкішній чорній мінісукні з блискучої тканини від бренду LALLIER, одяг якого є в гардеробі українських співачок Олі Полякової та Дар'ї Астаф'євої. Вартість сукні становить майже 12 тисяч гривень.

Родзинка мінівбрання з розрізом та довгими рукавами – виріз на животі з китицями та глибоким декольте. Надя Дорофєєва у ньому похизувалась ідеальними ніжками і тендітною талією. На чималих грудях акцентувало кільце з камінням, що оздоблювало верх сукні.

З вишуканою укладкою з локонами та з вечірнім макіяжем з виділеними очима співачка сексуально покрутилась перед камерою, усміхаючись 5-мільйонній аудиторії. Гаряче відео підкорило мережу.