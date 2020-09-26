Экс-солистка группы" Время и стекло " Надя Дорофеева на сцене всегда предстает в самых эффектных образах, которые подчеркивают ее аппетитные формы. Для последнего выступления певица выбрала блестящее мини-платье.

После ослабления карантинных ограничений и разрешения на проведение концертов группа "Время и стекло" дает последние выступления в легендарном составе. Фаны привыкли видеть Надю Дорофееву в обольстительных look. Свой образ для выхода на сцену "Женского квартала" она показала в инстаграм.

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Надя Дорофеева в мини-платье

Перед публикой звезда предстала в роскошном черном мини-платье из блестящей ткани от бренда LALLIER, одежда которого есть в гардеробе украинских певиц Оли Поляковой и Дарьи Астафьевой. Стоимость платья составляет почти 12 тысяч гривен.

Изюминка мини-наряда с разрезом и длинными рукавами – вырез на животе с кистями и глубоким декольте. Надя Дорофеева в нем похвасталась идеальными ножками и хрупкой талией. На немалой груди акцентировало внимание кольцо с камнями, украшавшее верх платья.

С изысканной укладкой с локонами и с вечерним макияжем с выделенными глазами певица сексуально покрутилась перед камерой, улыбаясь 5-миллионной аудитории. Горячее видео покорило сеть.