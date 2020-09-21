Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева в очередной раз взбудоражила воображение подписчиков эротическим фото. Она предстала перед камерой в красивом бюстгальтере и с мороженым в руке.

Надя Дорофеева является одной из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она знает, как подчеркнуть прелести своего роскошного тела в любом наряде и умело демонстрирует соблазнительную фигуру. На этот раз на личной странице в Инстаграме артистка поделилась очередным жарким кадром с отдыха в солнечной Турции.

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Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отправились в отпуск. Пока звездные коллеги нежились на морских побережьях, супруги активно работали и наслаждались летом во дворе собственного загородного дома. Теперь влюбленные релаксируют в Турции.

Артистка уже успела сделать несколько соблазнительных кадров, которыми порадовала пятимиллионную аудиторию фолловеров. В частности, звезда позировала на фоне стены в сексуальном наряде. Она надела короткие джинсовые шорты, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги. Также Дорофеева выбрала красивый бюстгальтер от купальника, который сделал акцент на ее пышной груди и красиво обнажил их.

Ярким дополнением пляжного аутфита стали стильная шляпа и вкусное мороженое, которым лакомилась исполнительница. Волосы она уложила в легкие естественные локоны, а на лице сделала макияж в коричневых тонах.



Надя Дорофеева похвасталась пышной грудью / Instagram / @nadyadorofeeva