Украинская исполнительница MamaRika часто радует поклонников провокационными кадрами где демонстрирует свои прелести. На днях она распространила в сети эротическое фото, на котором похвасталась упругими ягодицами.

Артистка MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) взбудоражила воображение поклонников пикантным кадром, который обнародовала на личной странице в инстаграме. Более 400 тысяч фолловеров в восторге от новой фотографии своей любимицы.

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Вероятно, Настя позировала на фоне широкого Днепра. Хотя погода была прохладной, однако артистка не упустила случая сделать сексуальный кадр и продемонстрировать обольстительную фигуру в бикини. Она встала перед камерой спиной, повернув лишь голову.

Черный сплошной купальник красиво обнажил упругие и аппетитные ягодицы исполнительницы. Можно увидеть ее татуировку на интимном месте. На одно плечо MamaRika накинула куртку, однако это не помешало ей похвастаться привлекательными формами. Звезда соединила провокационный наряд с белыми кроссовками.

Волосы знаменитость вуложила в легкие естественные локоны и украсила прическу стильной повязкой. Среди аксессуаров дополнила сексапильный образ крупными серьгами и многочисленными цепочками. На лице певица сделала нежный макияж.



Певица MamaRika в черном бикини / Instagram / @mamarika_official