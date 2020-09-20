Українська виконавиця MamaRika часто радує шанувальників провокативними кадрами де демонструє свої принади. Днями вона поширила в мережі еротичне фото, на якому похизувалася пружними сідницями.

Артистка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) розбурхала уяву шанувальників пікантним кадром, який оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Понад 400 тисяч фоловерів в захваті від нової світлини своєї улюблениці.

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Ймовірно, Настя позувала на тлі широкого Дніпра. Хоча погода була прохолодною, проте артистка не втратила нагоди зробити сексуальний кадр та продемонструвати звабливу фігуру в бікіні. Вона постала перед камерою спиною, обернувши лише голову.

Чорний суцільний купальник гарно оголив пружні та апетитні сідниці виконавиці. Можна побачити її татуювання на інтимному місці. На одне плече MamaRika накинула куртку, проте це не завадило їй похизуватися привабливими формами. Зірка поєднала провокативне вбрання з білими кросівками.

Волосся знаменитість вклала у легкі природні локони і прикрасила зачіску стильною пов'язкою. Серед аксесуарів доповнила сексапільний образ великими сережками та численними ланцюжками. На обличчі співачка зробила ніжний макіяж.



Співачка MamaRika у чорному бікіні / Instagram / @mamarika_official