Американська модель та акторка Емілі Ратажковські дуже відома своїми пікантними фотосесіями. На них зірка позує в мінімальній кількості одягу або ж оголюється повністю. Цього разу модель показала нові спекотні фото.

29-річна американська модель Емілі Ратажковські точно знає як завести мережу. Вона не соромиться своїх форм, а навпаки, залюбки демонструє їх у відвертих вбраннях. Знаменитість дянми знялась у новій фотосесії та опублікувала фото в інстаграмі.

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Популярна модель знялась в еротичному фотосеті для глянцю V Magazine. Еротичні кадри зроблені в чорно-білому стилі, що додає особливого шарму світлинам.

Емілі Ратажковські позувала тільки в чорних трусиках. Сексуальні оголені груди вона прикрила руками та розбурхала уяву шанувальників. Модель засвітила тіло та розкішну фігуру, яка щоразу підкорює мережу.



Емілі Ратажковські в спокусливій фотосесії / Instagram / @emrata

Спокуслива Емілі постала з легким макіяжем, який тільки підкреслював виразні риси обличчя моделі. Її волосся, яке було вкладене рівно, розвівалося та додавало фото перчинки. Фотограф вдало попрацював над обладнанням студії та виставленням світла, тому тіні падали так сексуально, що тільки увиразнювали форми моделі.

У підписі до фото Емілі подякувала творцю неймовірних світлин. Також вона дала виданню інтерв'ю та розповіла про чоловіків, есе, контроль та заміжжя.



Емілі Ратажковські в спокусливій фотосесії / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковські в спокусливій фотосесії / Instagram / @emrata