Американская модель и актриса Эмили Ратаковски очень известна своими пикантными фотосессиями. На них звезда позирует в минимальном количестве одежды или же обнажается полностью. На этот раз модель показала новые жаркие фото.

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски точно знает, как завести сеть. Она не стесняется своих форм, а наоборот, охотно демонстрирует их в откровенных нарядах. Знаменитость на днях снялась в новой фотосессии и опубликовала фото в инстаграме.

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Популярная модель снялась в эротическом фотосете для глянца V Magazine. Эротические кадры сделаны в черно-белом стиле, что придает особый шарм фотографиям.

Эмили Ратаковски позировала только в черных трусиках. Сексуальнюу обнаженнюу грудь она прикрыла руками и взбудоражила воображение поклонников. Модель засветила тело и роскошную фигуру, которая каждый раз покоряет Сеть.



Эмили Ратаковски в соблазнительной фотосессии / Instagram / @emrata

Соблазнительная Эмили предстала с легким макияжем, который только подчеркивал выразительные черты лица модели. Ее волосы, которые были уложены ровно, развевалось и фото добавляли перчинки. Фотограф удачно поработал над оборудованием студии и выставлением света, поэтому тени падали так сексуально, что только делали более выразительной формы модели.

В подписи к фото Эмили поблагодарила создателя невероятных фотографий. Также она дала изданию интервью и рассказала о мужчинах, эссе, контроле и замужестве.



Эмили Ратаковски в соблазнительной фотосессии / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски в соблазнительной фотосессии / Instagram / @emrata