Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вкотре розбурхала уяву підписників еротичним фото. Вона постала перед камерою у красивому бюстгальтері та з морозивом у руці.

Надя Дорофєєва є однією із найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона знає, як підкреслити принади свого розкішного тіла у будь-якому вбранні та вміло демонструє звабливу фігуру. Цього разу на особистій сторінці в інстаграмі артистка поділилася черговим спекотним кадром із відпочинку в сонячній Туреччині.

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Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом відправилися у відпустку. Поки зіркові колеги ніжилися на морських узбережжях, подружжя активно працювало та насолоджувалося літом на подвір'ї власного заміського будинку. Тепер закохані релаксують у Туреччині.

Артистка вже встигла зробити декілька звабливих кадрів, якими потішила понад 5-мільйонну аудиторію фоловерів. Зокрема, зірка позувала на тлі стіни у сексуальному вбранні. Вона одягнула короткі джинсові шорти, які підкреслили її довгі стрункі ноги. Також Дорофєєва обрала красивий бюстгальтер від купальника, який зробив акцент на її пишних грудях та гарно оголив їх.

Яскравим доповненням пляжного аутфіту стали стильний капелюх та смачне морозиво, яким ласувала виконавиця. Волосся вона вклала у легкі природні локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах.



Надя Дорофєєва похизувалася пишними грудьми / Instagram / @nadyadorofeeva