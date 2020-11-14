Популярна українська співачка Надя Дорофеєва не соромиться оголюватися та демонструвати спокусливе тіло. Цього разу вона постала перед камерою в білизняному комплекті та завела мережу.

Після новини про розпад гурту "Время и Стекло", Надя Дорофеєва оголосила про початок сольної кар'єри. На своїй сторінці в інстаграмі співачка заінтриговує мережу світлинами про випуск першого самостійного проєкту.

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А днями зірка розбурхала мережу новим фото, яке вийшло дуже пікантним. Під кадром артистка написала, що так вона тонко натякає на назву сольної пісні, що повинна вийти незабаром.

На світлині Надя Дорофеєва позувала в стильному бюстгальтері, поясі для колгот та трусиках з принтом. Пояс зірка прикрасила тонким сріблястим ланцюжком. Надя продемонструвала тонку талію та спокусливу фігуру, також було видно її татуювання. Наверх співачка одягла чорну шкіряну куртку.

Гарячий образ доповнювала підвіска на шиї Наді. Вона вклала волосся пишними хвильками та зробила яскравий макіяж, нафарбувавши очі перламутровими тінями, а губи – нюдовою помадою. В руках зірка тримала запальничку, що додавало фото особливої перчинки.



Надя Дорофеєва / Instagram / @nadyadorofeeva