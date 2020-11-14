Популярная украинская певица Надя Дорофеева не стесняется обнажаться и демонстрировать соблазнительное тело. На этот раз она предстала перед камерой в бельевом комплекте и взбудоражила сеть.

После новости о распаде группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева объявила о начале сольной карьеры. На своей странице в инстаграм певица заинтриговывала сеть фотографиями о выпуске первого самостоятельного проекта.

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А на днях звезда взбудоражила сеть новым фото, которое получилось очень пикантным. Под кадром артистка написала, что так она тонко намекает на название сольной песни, которая должна выйти в ближайшее время.

На фотографии Надя Дорофеева позировала в стильном бюстгальтере, поясе для колгот и трусиках с принтом. Пояс звезда украсила тонкой серебристой цепочкой. Надя продемонстрировала тонкую талию и соблазнительную фигуру, также было видно ее татуировки. Поверх певица надела черную кожаную куртку.

Горячий образ дополняла подвеска на шее Нади. Она уложила волосы пышными волнами и сделала яркий макияж, накрасив глаза перламутровыми тенями, а губы – нюдовою помадой. В руках звезда держала зажигалку, что придавало фото особой перчинки.



Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva