Вже другий рік підряд Великдень припадає на квітень, якраз період активних садово – польових робіт. Виникає питання, чи можна працювати на городі у Чистий четвер і Страсну п'ятницю. Про це та більше, читайте далі.

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Чи можна працювати на городі

Церква не встановлює ніяких заборон на роботу на городі. Втім, люди не забували про важливість Страсного тижня, християнам радять більше займатися духовними справами. Хоча якщо городні справи виявляться терміновими, вірянам рекомендується помолитися. Загалом церква вважає, що все ж таки потрібно утриматися від городніх робіт.

Потрібно постаратися закінчити всі городні роботи до Страсної п'ятниці. Тобто, у Чистий четвер та у Страсну п'ятницю не можна працювати на городі. Так само у Велику суботу городом не рекомендують займатися. У цього дня краще буде займатися хатніми справами.

Священнослужителі вважають, що займатися городніми роботами можна тільки, якщо це приносить радість і не призводить до сварок у сім'ї.

Народні повір'я свідчать, що в Чистий четвер і Страсну п'ятницю не можна садити картоплю. Також забороняється садити городину у Вербну неділю.

Коли можна садити після Великодня

Важливим питанням є коли можна починати садити город після Великодня. Є люди, які вважають, що після святкування Великодня упродовж тижня працювати заборонено, а потрібно тільки радіти.



Чи можна садити город у Чистий четвер і Страсну п'ятницю / Фото Pexels

Священнослужителі кажуть, що заборона працювати після Великодня не є канонічною. Ймовірно, це благочестива традиція. Суть полягає не у тому, що людини повинна вдаватися до неробства чи відмовляти собі в чомусь. А у тому, що церковні свята християни мають присвячувати Богу і молитвам.

У народі подейкують, що після Великодня земля для посадок "мертва" і якщо насадження зійдуть, то його поїсть шкідник. Втім, ми живемо у сучасному світі, і якщо робити це з гарними намірами та сподіваннями на Бога, то урожай буде.