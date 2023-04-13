Чистий або Страсний четвер – важливий день для християн, адже Ісус Христос провів Тайну вечерю, а також мив ноги своїм учням. Цього дня Ісус побачив, що його пророцтво щодо зради справдилося. Що важливого відбулося в цей день та які міфи існують в суспільстві, розкаже 24 Канал.

До теми Страсний тиждень: що можна і не можна робити напередодні Пасхи Історія Тайної вечері

Історія Тайної вечері

У цей день Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя (Євхаристії). Слово "тайна", не означало в цьому випадку, що вона була якоюсь секретною. Церква пояснює, що сенс був у тому, що відбулося те, що неможливо було пояснити словами: вино стало Кров'ю Ісуса, а хліб – тілом. Після причасті Ісус говорив, що це Таїнство потрібно завжди закінчувати.

Як свідчить Біблія, Господь в цей день обмив ноги своїм учням. Він хотів цим продемонструвати, що в Царстві Божому панує покірність та любов.

Син Божий зняв верхній одяг, взяв рушник і, наливши води, почав омивати своїм учням ноги й витирати рушником. Апостол Петро спочатку здивувався і хотів відмовитися.

Але Ісус відповів так: "Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі Мною… Отже, якщо Я, Господь і Учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо Я дав вам приклад, щоб і ви робили так само".

Христос також промовив важливу істину: "Раб – не більший за господаря свого, і посланець – не більший за того, хто послав його".

Міфи Чистого четверга

Тож цей день заклав початок таким традиціям, як згадування обмивання ніг апостолам і прибирання в храмах. З обмивання Ісусом ніг своїм учням і походить традиція прибирати у будинках і пекти паски у Чистий четвер.

У церкві зазначають, що Чистий четвер – це не лише про вимиті вікна, двері та підлоги. А й про очищення нашого серця, душі.



Чи варто купатися на Чистий четвер / Фото Pexels

Чистий четвер вчить нас необхідності йти за Христом, допомагати одне одному та бути смиренними. Церква вважає, що повір'я, що у Чистий четвер треба обов'язково вмитися до сходу сонця, щоби "змити з себе гріхи та неприємності" – це звичайне марновірство.

Священнослужителі тлумачать, що миття водою в будь-який час жодним чином не "звільняє" від гріхів і не сприяє духовному очищенню. Це стосується й пірнання в ополонку на Водохреще. Церковного припису стосовно таких звичаїв немає. Там вважають, що тільки сповідь і святе причастя може звільнити від гріхів.