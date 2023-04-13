Чистый или Страстный четверг – важный день для христиан, ведь Иисус Христос провел Тайный ужин, а также мыл ноги своим ученикам. В этот день Иисус увидел, что его предсказание о предательстве сбылось. Что важного произошло в этот день и какие мифы существуют в обществе, расскажет 24 Канал.

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История Тайного ужина

В этот день Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия (Евхаристии). Слово "тайна" не означало в этом случае, что она была какой-то секретной. Церковь объясняет, что смысл заключался в том, что произошло то, что невозможно было объяснить словами: вино стало Кровью Иисуса, а хлеб – телом. После причастия Иисус говорил, что это Таинство нужно всегда кончать.

Как свидетельствует Библия, Господь в этот день обмыл ноги своим ученикам. Он хотел этим продемонстрировать, что в Царстве Божьем царит смирение и любовь.

Сын Божий снял верхнюю одежду, взял полотенце и, налив воды, начал омывать своим ученикам ноги и вытирать полотенцем. Апостол Петр сначала удивился и хотел отказаться.

Но Иисус ответил так: "Если не умею тебя, не будешь иметь части со Мной... Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы поступали так само».

Христос также произнес важное истину : "Раб – не больше господина своего, и посланник – не больше пославшего его".

Мифы Чистого четверга

Так что этот день заложил начало таким традициям, как упоминание омовения ног апостолам и уборка в храмах Из омовения Иисусом ног своим ученикам и происходит традиция убирать в домах и печь пасхи в Чистый четверг.

В церкви отмечают, что Чистый четверг – это не только вымытые окна, двери и полы. Да и об очищении нашего сердца, души.



Стоит ли купаться на Чистый четверг / Фото Pexels

Чистый четверг учит нас необходимости следовать за Христом, помогать друг другу и быть смиренными. Церковь считает, что поверье, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" – это обычное суеверие.

Священнослужители толкуют, что мытье водой в любое время никоим образом не "освобождает" от грехов и не способствует духовному очищению. Это касается и ныряния в прорубь на Крещение. Церковного предписания по поводу таких обычаев нет. Там считают, что только исповедь и святое причастие может освободить от грехов.