Страстная неделя или Страстная седмица – последние шесть дней перед Пасхой. С понедельника по субботу верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа, сообщает 24 Канал. В эти дни христиане размышляют над Божьей жертвой ради людей, распятия и воскресения, прощения и милосердия.

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Страстная неделя в 2023 длится с 10 по 15 апреля включительно. В эти дни верующие наводят порядок не только дома, но и в своих мыслях, помыслах и душе. Ходят в церковь и исповеди и стараются быть как можно более терпеливыми, любящими и искренними.

Еще одной деталью последней недели перед Пасхой является суровый пост. В Страстную неделю нельзя есть продукты животного происхождения: мясные, рыбные, молочные продукты, яйца. Следует воздержаться от алкоголя и сладостей, кроме меда. Христиане стараются ограничить прием пищи до одного вечером. Можно соблюсти правила сыроедения – употреблять только продукты без термической обработки.

Для верующих пост означает смирение, умение владеть и управлять своим телом и желаниями, совершенствование и духовное возвышение.



Страстная неделя / Фото Unsplash

Питание на каждый день

Понедельник – 10 апреля

В Большой понедельник можно есть сырые овощи и фрукты, черный хлеб. Лучше обходиться без растительного масла.

Сделайте салат из моркови и капусты. Можно отведать оригинальный салат из авокадо, винограда, зелени и орехов.

Вторник – 11 апреля

В этот день в рацион можно добавить крупы, запеченные овощи. Разрешено употреблять хлеб и мед.

Сварите постный грибной суп. Вдобавок можно сделать салат из квашеной капусты или вариацию винегрета.

Среда – 12 апреля

В Страстную среду можно есть холодные блюда без жира, добавить сухофрукты и грибы. Следует воздержаться от термически обработанных продуктов.

Четверг – 13 апреля

В четверг можно съесть горячие блюда с добавлением масла или растительного масла.

Сделайте вкусный салат с фасолью, морковью, луком и сухариками. Также можно полакомиться голубцами с грибами и жемчужной крупой.

Пятница – 14 апреля

В Страстную пятницу верующие соблюдают самый строгий пост, ведь это самый скорбный день. Именно тогда, по библейскому преданию, распяли Иисуса Христа. Желательно воздерживаться от еды до уноса Плащаницы или до вечера. Многие отказываются от приема пищи в этот день, но если это не по силам, то можно есть хлеб, фрукты или сырые овощи.

Суббота – 15 апреля

В этот день можно позволить себе хлеб, овощи и фрукты, орехи и мед. Однажды разрешено съесть горячее блюдо.

Приготовьте кашу со специями с овощами гриль или теплый суп с тыквой и пшеницей.

Напомним, что пост можно не соблюдать людям с тяжелыми болезнями, детям до 14 лет и пожилым людям после 60 лет. Тем, кто находится в тяжелых ситуациях, беременным женщинам и кормящим мамам, людям с большими нагрузками на работе. А также военнослужащим и находящимся на линии фронта.