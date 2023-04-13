Уже второй год подряд Пасха приходится на апрель, как раз в период активных садово-полевых работ. Возникает вопрос, можно ли работать на огороде в Чистый четверг и Страстную пятницу. Об этом и более, читайте дальше.

К теме День Тайного ужина и омовение ног ученикам Иисуса: история и мифы Чистого четверга

Можно ли работать на огороде

Церковь не устанавливает никаких запретов на работу в огороде. Впрочем, люди не забывали о важности Страстной недели, христианам советуют больше заниматься духовными делами. Хотя, если огородные дела окажутся срочными, верующим рекомендуется помолиться. В общем, церковь считает, что все же нужно воздержаться от огородных работ.

Нужно постараться окончить все огородные работы к Страстной пятнице. То есть, в Чистый четверг и Страстную пятницу нельзя работать на огороде. Так же в Великую субботу огородом не рекомендуют заниматься. В этот день лучше будет заниматься домашними делами.

Священнослужители считают, что заниматься огородными работами можно только если это приносит радость и не приводит к ссорам в семье.

Народные поверья свидетельствуют, что в Чистый четверг и Страстную пятницу нельзя сажать картошку. Также запрещается сажать овощи в Вербное воскресенье.

Когда можно сажать после Пасхи

Важным вопросом является когда можно начинать сажать огород. после Пасхи. Есть люди, которые считают, что после празднования Пасхи за неделю работать запрещено, а нужно только радоваться.



Можно ли сажать огород в Чистый четверг и Страстную пятницу / Фото Pexels

Священнослужители говорят, что запрет работать после Пасхи не каноническая. Вероятно, это благочестивая традиция. Суть заключается не в том, что человек должен прибегать к праздности или отказывать себе в чем-то. А в том, что церковные праздники христиане должны посвящать Богу и молитвам.

В народе говорят, что после Пасхи земля для посадок "мертвая" и если насаждения сойдут, то его поест вредитель. Впрочем, мы живем в современном мире, и если делать это с хорошими намерениями и упованиями на Бога, то урожай будет.