Чи можна йти за хрещену матір, якщо почалися місячні: важливе пояснення для жінок

У давні часи жінку, у якої починалася менструація, вважали "нечистою". Тому їй заборонялося ходити до храму, сповідатися та причащатися. Не можна було навіть бути присутньою на хрестинах та похоронах.

У Православній церкві України спростовують цей міф. Жінкам можна ходити до храму під час місячних, адже цей природний процес важливий для організму. Не може бути нечистою людина, яку створив Бог, пише LifeStyle 24.

Теж цікаво Одного, двох чи більше: скільки можна брати кумів

Чи може жінка під час місячних хрестити дитину

В Українській греко-католицькій церкві стверджують, що жінка, у якої почалися критичні дні, може йти за хрещену маму. Там додають, що місячні – не перешкоджають відвідуванню богослужіння, це не вважається гріхом. Під час менструації жінка може спокійно займатися духовним розвитком, приходити до церкви, аби знайти допомогу, підтримку або, щоб заспокоїтися.

Кому не можна бути хрещеними батьками