Український актор, учасник проєкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поділився романтичним кадром з нареченою Тіною Антоненко. Хлопець не лише оприлюднив чуттєвий знімок, а й адресував коханій зворушливі слова.

Тарас Цимбалюк без сумніву є одним із найпопулярніших чоловіків в українському шоу-бізнесі. Він є справжнім секс-символом вітчизняної кіноіндусії і має цілу армію прихильниць. Проте вже знайшлася дівчина, яка змогла полонити серце надзвичайно красивого холостяка. Нею стала візажистка Тіна, з якою Тарас неодноразово публікував фотографії на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Танці з зірками: Тарас Цимбалюк показав момент з-за лаштунків проєкту – фото з партнеркою

Актор поділився зворушливою світлиною з Тіною. Закохані зображені неймовірно щасливими. Вони відчувають справжню любов і ці почуття ні з чим не порівняти.

Тіна і Тарас позують посеред красивого поля. Дівчина одягнена у білу блузку, а Тарас – футболку. Цимбалюк тримає на руках свою обраницю, а на його обличчі сяє усмішка. Актор радіє, адже саме з Антоненко йому вдалося дізнатися, що таке справжнє кохання і з головою поринути у ці приємні, незабутні миті спільного життя.

Моя підтримка і моя опора,

– написав в дописі Тарас.



Тарас Цимбалюк з нареченою / Instagram / @taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, під час одного з прямих ефірів "Танців з зірками", де Тіна прийшла підтримати коханого, він зізнався їй у коханні на всю країну та зробив пропозицію руки і серця. Дівчина погодилася вийти заміж за Цимбалюка, тому тепер пара готується до весілля.