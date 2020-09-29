Танці з зірками: Тарас Цимбалюк показав момент з-за лаштунків проєкту – фото з партнеркою
Український актор Тарас Цимбалюк є одним з найяскравіших учасників "Танців з зірками". Цього року він підкорює серця прихильниць не лише акторським талантом, а й хореографічними здібностями.
На особистій сторінці в інстаграмі Тарас поділився світлиною, де показав ефектний момент з-за лаштунків танцювального шоу. Він разом із Яною Заєць вкотре показали буревій емоцій на паркеті.
Читайте також Танці з зірками: Юлія Саніна поділилася неймовірними фото в образі героїні "Аватара"
Тарас і Яна напередодні минулого ефіру посварилися через зйомки актори, адже він не міг приділяти достатньо часу репетиціям. Проте вже через тиждень парнери залагодили конфлікт і вкотре приголомшили шанувальників танцювальною постановкою.
Для особливого вечора, присвяченого світовому кіно, Цимбалюк обрав не менш особливий фільм. Він перевтілився в Джека з фільму "Титанік". Яна постала у надзвичайно ніжному образі і пара зачарувала глядачів чуттєвою румбою.
Однак Тарас вирішив поділитися з фанатами ще й за лаштунками проєкту. Він оприлюднив світлину, де позує разом із Заєць на червоному тлі. Вони виконали один із моментів танцю, який чиненайбільше вразив прихильників зіркової пари.
Тарас Цимбалюк та Яна Заєць / Instagram / @taras.tsymbaliuk
"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць