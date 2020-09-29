Український актор Тарас Цимбалюк є одним з найяскравіших учасників "Танців з зірками". Цього року він підкорює серця прихильниць не лише акторським талантом, а й хореографічними здібностями.

На особистій сторінці в інстаграмі Тарас поділився світлиною, де показав ефектний момент з-за лаштунків танцювального шоу. Він разом із Яною Заєць вкотре показали буревій емоцій на паркеті.

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Тарас і Яна напередодні минулого ефіру посварилися через зйомки актори, адже він не міг приділяти достатньо часу репетиціям. Проте вже через тиждень парнери залагодили конфлікт і вкотре приголомшили шанувальників танцювальною постановкою.

Для особливого вечора, присвяченого світовому кіно, Цимбалюк обрав не менш особливий фільм. Він перевтілився в Джека з фільму "Титанік". Яна постала у надзвичайно ніжному образі і пара зачарувала глядачів чуттєвою румбою.

Однак Тарас вирішив поділитися з фанатами ще й за лаштунками проєкту. Він оприлюднив світлину, де позує разом із Заєць на червоному тлі. Вони виконали один із моментів танцю, який чиненайбільше вразив прихильників зіркової пари.



Тарас Цимбалюк та Яна Заєць / Instagram / @taras.tsymbaliuk

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць