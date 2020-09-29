Украинский актер Тарас Цымбалюк является одним из самых ярких участников "Танцев со звездами". В этом году он покоряет сердца поклонниц не только актерским талантом, но и хореографическими способностями.

На личной странице в инстаграм Тарас поделился фотографией, где показал эффектный момент из-за кулис танцевального шоу. Он вместе с Яной Заец в очередной раз показали ураган эмоций на паркете.

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Тарас и Яна накануне прошлого эфира поссорились из-за съемок, ведь он не мог уделять достаточно времени репетициям. Однако, уже через неделю партнеры уладили конфликт и в который раз ошеломили поклонников танцевальной постановкой.

Для особого вечера, посвященного мировому кино, Цымбалюк выбрал не менее особый фильм. Он перевоплотился в Джека из фильма "Титаник". Яна предстала в необычайно нежном образе, и пара очаровала зрителей чувственной румбой.

Однако Тарас решил поделиться с фанатами фото еще и за кулисами проекта. Он обнародовал фотографию, где позирует вместе с Заец на красном фоне. Они исполнили один из моментов танца, который еще больше поразил поклонников звездной пары.



Тарас Цымбалюк и Яна Заец / Instagram / @taras.tsymbaliuk

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цымбалюка и Яны Заец