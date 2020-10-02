Украинский актер, участник проекта "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк поделился романтическим кадром с невестой Тиной Антоненко. Парень не только обнародовал чувственный снимок, но и адресовал любимой трогательные слова.

Тарас Цымбалюк без сомнения является одним из самых популярных мужчин в украинском шоу-бизнесе. Он является настоящим секс-символом отечественной киноиндусии и имеет целую армию поклонниц. Однако уже нашлась девушка, которая смогла пленить сердце необычайно красивого холостяка. Ею стала визажистка Тина, с которой Тарас неоднократно публиковал фотографии на личной странице в инстаграме.

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Актер поделился трогательной фотографией с Тиной. Влюбленные изображены невероятно счастливыми. Они испытывают настоящую любовь и эти чувства ни с чем не сравнить.

Тина и Тарас позируют посреди красивого поля. Девушка одета в белую блузку, а Тарас – футболку. Цимбалюк держит на руках свою избранницу, а на его лице сияет улыбка. Актер радуется, ведь именно с Антоненко ему удалось узнать, что такое настоящая любовь и с головой окунуться в эти приятные, незабываемые мгновения совместной жизни.

Моя поддержка и моя опора,

– написал в заметке Тарас.



Тарас Цымбалюк с невестой / Instagram / @taras.tsymbaliuk

Напомним, во время одного из прямых эфиров "Танцев со звездами", когда Тина пришла поддержать любимого, он признался ей в любви на всю страну и сделал предложение руки и сердца. Девушка согласилась выйти замуж за Цымбалюка, поэтому теперь пара готовится к свадьбе.