У Голлівуді готуються до зйомок нового байопіку про Мадонну. І претендентка на головну роль, актриса Енн Вінтерс, вже приголомшила мережу першими кадрами з кінопроб.

Фото та відео дівчина опублікувала в інстаграмі, розбурхавши мережу яскравим перевтіленням. Енн Вінтерс не приховувала, що претендує на роль Мадонни у новому фільмі. Дівчина зазначила: змалку артистка була її кумиркою. І не тільки через популярні пісні, але й завдяки неймовірній схожості з нею.

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Я хочу зіграти Мадонну в її новому фільмі. Мені завжди говорили, що я на неї дуже схожа, – написала 26-річна актриса.

Наразі остаточно рішення щодо акторського складу кіновиробники не прийняли. Водночас прихильники Енн Вінтерс вирішили допомогти ефектній білявці та позначили у коментарях Мадонну. Така підтримка, здається, може і справді повпливати на кастинги, адже наразі попдіва підписалась на її блог та навіть написала приватне повідомлення.

А ось так Енн Вінтерс виглядає у реальному житті.

Що відомо про фільм про Мадонну

Вперше про біографічний фільм про Мадонну заговорили всередині вересня 2020 року. Артистка підтвердила всі чутки ЗМІ та заявила: кінокомпанія Universal Pictures екранізує її історію. Співачка хотіла показати, наскільки непростим буває шлях до слави та з якими випробуваннями стикається жінка у світі шоу-бізнесу.

Сценарій стрічки розроблятиме оскароносна письменниця Брук Мауріо, яка працює під псевдонімом Діабло Коуді.

"Я хочу розповісти про те, якою приголомшливою подорожжю обернулась для мене робота артиста, музиканта, танцюриста і людини, яка намагається йти в цьому світі своєю власною дорогою. У центрі уваги цього фільму завжди буде музика. Музика підтримувала мене, а мистецтво зберігало життя. Є ще так багато нерозказаних і натхненних історій про мене. І хто їх найкраще розповість, якщо не я сама", – зазначила Мадонна.

Коли ж планують рохпочати зйомки байопіку, наразі невідомо. Кастинги на фільм про Мадонну досі тривають.