В Голливуде готовятся к съемкам нового байопика о Мадонне. И претендентка на главную роль, актриса Энн Уинтерс, уже поразила сеть первыми кадрами из кинопроб.

Фото и видео девушка опубликовала в инстаграм, взбудоражив сеть ярким перевоплощением. Энн Уинтерс не скрывала, что претендует на роль Мадонны в новом фильме. Девушка отметила: с детства артистка была ее кумиром. И не только из-за популярных песен, но и благодаря невероятному сходству с ней.

Смотрите также Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон кардинально изменился ради роли: фото актера с гримом

Я хочу сыграть Мадонну в ее новом фильме. Мне всегда говорили, что я на нее очень похожа, – написала 26-летняя актриса.

Сейчас окончательного решения по актерскому составу кинопроизводители не приняли. В то же время поклонники Энн Уинтерс решили помочь эффектной блондинке и обозначили в комментариях Мадонну. Такая поддержка, кажется, может и вправду повлиять на кастинги, ведь сейчас поп-певица подписалась на ее блог и даже написала личное сообщение.

А вот так Энн Уинтерс выглядит в реальной жизни.

Что известно о фильме о Мадонне

Впервые о биографическом фильме о Мадонне заговорили в сентябре 2020 года. Артистка подтвердила все слухи СМИ и заявила: кинокомпания Universal Pictures экранизирует ее историю. Певица хотела показать, насколько непростым бывает путь к славе, и с какими испытаниями сталкивается женщина в мире шоу-бизнеса.

Сценарий ленты будет разрабатывать оскароносная писательница Брук Маурио, которая работает под псевдонимом Диабло Коуди.

"Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием обернулась для меня работа артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновенных историй обо мне. И кто их лучше расскажет, если не я сама", – отметила Мадонна.

Когда же планируют начать съемки байопика, пока неизвестно. Кастинги на фильм о Мадонне до сих пор продолжаются.