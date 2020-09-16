Легендарная певица Мадонна готовится рассказать миру свою историю. Поп-дива снимает биографический фильм, в котором больше расскажет о своей жизни и творчестве. И, как уверяет сама артистка, ей есть чем удивить.

Информацию о съемках Мадонна распространила на твиттер-странице. По данным артистки, экранизирует ее историю кинокомпания Universal Pictures. Название будущего фильма и дату премьеры пока держат в секрете. Однако Мадонна все же заинтриговала поклонников первым анонсом.

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Так, стало известно, что сценарий будет разрабатывать писательница Брук Маурио, которая работает в Голливуде под псевдонимом Диабло Коуди. Она – оскароносная сценаристка, которая получила престижную награду за фильм "Джуно". Поэтому именно Коуди доверили написать сценарий, основываясь на откровенных рассказах легендарной Мадонны.

"Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием обернулась для меня работа артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей дорогой. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновенных историй обо мне. И кто их лучше расскажет, если не я сама", – отметила Мадонна в заявлении.

Мадонна анонсировала сьемки фильма о ней / Фото Twitter / @madonna

Вероятно, главную роль исполнит сама Мадонна. Хотя поп-дива выпустила 14 успешных альбомов, она еще и реализовала себя как актриса. Мадонна снималась в таких кинопроектах:

"Дик Трейси"

"Тело как улика"

"Эвита"

"Четыре комнаты"

"Шанхайский сюрприз"

"Кто эта девчонка?"

"Бесплодные поиски Сьюзен"

"Унесенные волной"

"Опасная игра"

"Лучший друг" и др.

За свои актерские роли Мадонна получила немало критики. Кроме того, она 9 раз становилась лауреатом антипремии "Золотая малина".