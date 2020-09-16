Мадонна снимает биографический фильм: Есть еще так много нерассказанных историй обо мне
Легендарная певица Мадонна готовится рассказать миру свою историю. Поп-дива снимает биографический фильм, в котором больше расскажет о своей жизни и творчестве. И, как уверяет сама артистка, ей есть чем удивить.
Информацию о съемках Мадонна распространила на твиттер-странице. По данным артистки, экранизирует ее историю кинокомпания Universal Pictures. Название будущего фильма и дату премьеры пока держат в секрете. Однако Мадонна все же заинтриговала поклонников первым анонсом.
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Так, стало известно, что сценарий будет разрабатывать писательница Брук Маурио, которая работает в Голливуде под псевдонимом Диабло Коуди. Она – оскароносная сценаристка, которая получила престижную награду за фильм "Джуно". Поэтому именно Коуди доверили написать сценарий, основываясь на откровенных рассказах легендарной Мадонны.
"Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием обернулась для меня работа артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей дорогой. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновенных историй обо мне. И кто их лучше расскажет, если не я сама", – отметила Мадонна в заявлении.
Мадонна анонсировала сьемки фильма о ней / Фото Twitter / @madonna
Вероятно, главную роль исполнит сама Мадонна. Хотя поп-дива выпустила 14 успешных альбомов, она еще и реализовала себя как актриса. Мадонна снималась в таких кинопроектах:
- "Дик Трейси"
- "Тело как улика"
- "Эвита"
- "Четыре комнаты"
- "Шанхайский сюрприз"
- "Кто эта девчонка?"
- "Бесплодные поиски Сьюзен"
- "Унесенные волной"
- "Опасная игра"
- "Лучший друг" и др.
За свои актерские роли Мадонна получила немало критики. Кроме того, она 9 раз становилась лауреатом антипремии "Золотая малина".