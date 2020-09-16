Легендарна співачка Мадонна готується розказати світу свою історію. Попдіва знімає біографічний фільм, в якому більше розкаже про своє життя і творчість. І, як запевняє сама артистка, їй є, чим здивувати.

Інформацію про зйомки Мадонна поширила на твіттер-сторінці. За даними артистки, екранізує її історію кінокомпанія Universal Pictures. Назву майбутнього фільму та дату прем'єри поки тримають у секреті. Однак Мадонна все ж заінтригувала прихильників першим анонсом.

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Так, стало відомо, що сценарій розроблятиме письменниця Брук Мауріо, яка працює у Голлівуді під псевдонімом Діабло Коуді. Вона – оскароносна сценаристка, яка отримала престижну відзнаку за фільм "Джуно". Тому саме Коуді довірили написати сценарій, базуючись на відвертих розповідях легендарної Мадонни.

"Я хочу розповісти про те, якою приголомшливою подорожжю обернулась для мене робота артиста, музиканта, танцюриста і людини, яка намагається йти в цьому світі своєю власною дорогою. У центрі уваги цього фільму завжди буде музика. Музика підтримувала мене, а мистецтво зберігало життя. Є ще так багато нерозказаних і натхненних історій про мене. І хто їх найкраще розповість, якщо не я сама", – зазначила Мадонна у заяві.



Мадонна анонсувала зйомик фільму про неї / Фото Twitter / @madonna

Ймовірно, головну роль виконає сама Мадонна. Хоч попдіва випустила 14 успішних альбомів, вона ще й реалізувала себе як актриса. Мадонна знімалась у таких кінопроєктах:

"Дік Трейсі"

"Тіло як доказ"

"Евіта"

"Чотири кімнати"

"Шанхайський сюрприз"

"Хто це дівчисько?"

"Марні пошуки Сьюзен"

"Віднесені хвилею"

"Небезпечна гра"

"Кращий друг" та ін.

За свої акторські ролі Мадонна отримала чимало критики. Окрім цього, вона 9 разів ставала лауреаткою антипремії "Золота малина".