Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна котре поділилася з шанувальницями варіантом стильного образу. Зірка зробила селфі в ліфті, де й продемонструвала свій look of the day.

Маша Єфросиніна є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона є прикладом для багатьох модниць у різних куточках країни. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість зробила чергову публікацію, де похизувалася стильним вбранням. Читайте також У мереживній сукні: Маша Єфросиніна похизувалась розкішним образом Стильний look Маші Єфросиніної Зірка позувала у ліфті і зробила світлину, дивлячись дзеркало. Для прохолодного осіннього дня Маша обрала молочний костюм, що складався з широких штанів та подовженої кофти, яка застібалася на ґудзики. Look був прикрашений принтом з метеликами. Таке вбрання знаменитість вирішила доповнити улюбленою сумкою від Dior. Маша неодноразово поєднувала з нею різноманітні образи, тому аксесуар вже знайомий її шанувальникам. Також у руці вона тримала сонцезахисні окуляри, а на пальцях красувалися розкішні каблучки. Коротке волосся Єфросиніна вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах.

Маша Єфросиніна у молочному костюмі / Instagram / @mashaefrosinina