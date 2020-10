Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонницами вариантом стильного образа. Звезда сделала селфи в лифте, где и продемонстрировала свой look of the day.

Маша Ефросинина является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она является примером для многих модниц в разных уголках страны. На личной странице в Инстаграме знаменитость сделала очередную публикацию, где похвасталась стильным нарядом. Читайте также В кружевном платье: Маша Ефросинина похвасталась роскошным образом Стильный look Маши Ефросининой Звезда позировала в лифте и сделала фотографию, глядя зеркало. Для прохладного осеннего дня Маша выбрала молочный костюм, состоящий из широких брюк и удлиненной кофты, которая застегивалась на пуговицы. Look был украшен принтом с бабочками. Такой наряд знаменитость решила дополнить любимой сумкой от Dior. Маша неоднократно сочетала с ней разнообразные образы, поэтому аксессуар уже знаком ее поклонникам. Также в руке она держала солнцезащитные очки, а на пальцах красовались роскошные кольца. Короткие волосы Ефросинина уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах.

Маша Ефросинина в молочном костюме​/ Instagram / @mashaefrosinina