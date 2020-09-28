Украинская телеведущая Маша Ефросинина ежедневно делится с подписчиками кадрами из своей жизни. На этот раз Маша показала фото в черном платье и поразила сеть образом.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина ведет активную общественную жизнь. В то же время она не забывает о своей инстаграм-странице, на которой публикует фото как в повседневных, так и в роскошных образах на выходах в свет.

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Маша Ефросинина порадовала своих подписчиков новыми фотографиями и видео. Телеведущая покорила полуторамиллионную аудиторию в социальных сетях, поэтому фото набирают множество лайков и покоряют сеть.

Элегантный look Маши Ефросининой

Звезда предстала перед камерой, женственно опершись рукой на стену. Для нового образа Маша надела черное кружевное платье длины макси с пуговицами-камнями до пояса. Также знаменитость выбрала бежевые лакированные босоножки энкл-стреп на высоком каблуке.

Образ изрядно дополняла лаконичная прическа. Маша собрала волосы в хвост, но выпустила несколько прядей. Завершали роскошный look ведущей аксессуары и макияж. Ефросинина выбрала серебристые серьги-подвески и накрасила глаза коричневыми тенями, а губы – розовой помадой.

Одевайтесь. Танцуйте. Удивляйте, – подписала фото Маша Ефросинина. Поклонники, со своей стороны, засыпали ведущую комментариями. "Шикарная", "Фигура огонь", "Маша, какая вы милашка! И платье выгодно подчеркивает фигуру", "Какая же Вы красивая", – написали фаны.

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