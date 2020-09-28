Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто поражает публику стильными образами. На этот раз она показалась в длинном оранжевом платье и в новой шляпке.

Неизменная ведущая популярного украинского шоу "Светская жизнь" Катя Осадчая на своей странице в инстаграме постоянно делится кадрами из личной жизни. На этот раз она продемонстрировала роскошный образ и поразила сеть.

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Безупречный образ Кати Осадчей

Украинская ведущая позировала перед камерой в уверенной позе, поставив руку на пояс. Для светского выхода она выбрала роскошное оранжевое платье. Оно пошито в азиатском стиле, обнажило одно плечо звезды, но скрыло другую руку за тонкой тканью. Также у платья был небольшой разрез до бедер, который удачно подчеркивал стройную фигуру Осадчей.

Такой наряд ведущая дополнила шляпкой с перьями в тон и серьгами. Она также сделала серебристый маникюр. Завершал безупречный образ макияж: тени темных тонов на глазах и нюдовая помада.

Поклонники положительно оценили look ведущей: "Шикарное платье", "Ваше платье очень элегантное", "Лучшее платье для самой лучшей", "Обожаю вас", – написали в комментариях. Катя Осадчая же в заметке отметила, когда выйдет новый выпуск "Светской жизни".



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha