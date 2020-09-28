Успішна українська телеведуча Катя Осадча часто вражає публіку стильними образами. Цього разу вона показалась у довгій помаранчевій сукні та в новому капелюшку.

Незмінна ведуча популярного українського шоу "Світське життя" Катя Осадча на своїй сторінці в інстаграмі постійно ділиться кадрами з особистого життя. Цього разу вона продемонструвала розкішний образ та вразила мережу.

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Бездоганний образ Каті Осадчої

Українська ведуча позувала перед камерою у впевненій позі, поставивши руку на пояс. Для світського виходу вона обрала розкішну помаранчеву сукню. Вона, пошита в азіатському стилі, оголила одне плече зірки, але покрила іншу руку тонкою тканиною. Також сукня мала недовгий розріз до стегон та вдало підкреслювала струнку фігуру Осадчої.

Таке вбрання ведуча доповнила капелюшком з пір'ями в тон і сережками. Вона також зробила сріблястий манікюр. Завершував бездоганний образ макіяж: тіні темних тонів на очах та нюдова помада.

Шанувальники позитивно оцінили look ведучої: "Шикарна сукня", "Ваше плаття дуже елегантне", "Найкраща сукня для найкращої", "Обожнюю вас", – написали в коментарях. Катя Осадча ж під дописом зазначила, коли вийде новий випуск "Світського життя".



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha