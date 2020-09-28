Українська телеведуча Маша Єфросиніна щодня ділиться з підписниками кадрами з свого життя. Цього разу Маша показала фото в чорній сукні та вразила мережу образом.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна веде активне громадське життя. Водноча вона не забуває про свою інстаграм-сторінку, на якій публікує фото як в повсякденних, так і в розкішних образах на виходах у світ.

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Маша Єфросиніна порадувала своїй підписників новими світлинами та відео. Телеведуча має півторамільйонну аудиторію в соціальних мережах, тому кожні фото набирають безліч вподобань та підкорюють мережу.

Елегантний look Маші Єфросиніної

Зірка постала перед камерою, жіночно опершись рукою на стіну. Для нового образу Маша вдягнула чорну мереживну сукню довжини максі з ґудзиками-камінцями до пояса. Також знаменитість обрала бежеві лаковані босоніжки енкл-стреп на високих підборах.

Образ неабияк доповнювала лаконічна зачіска. Маша зібрала волосся у хвіст, але випустила декілька пасем. Завершував розкішний look ведучої аксесуари та макіяж. Єфросиніна обрала сріблясті сережки-підвіски та нафарбувала очі коричневими тінями, а губи – рожевою помадою.

Одягайтеся. Танцюйте. Вражайте, – підписала фото Маша Єфросиніна. Шанувальники, зі свого боку, засипали ведучу коментарями. "Шикарна", "Фігура вогонь", "Машо, яка ви красунька! І сукня вигідно підкреслює фігуру", "Яка ж Ви гарна", – написали фани.

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