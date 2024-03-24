25 березня правила Великого посту, який триває, не такі суворі. Людям дозволяється вживати рибу та вино. Детальніше про традиції свята та які молитви слід читати, розповість LifeStyle 24.

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Традиції Благовіщення

За традицією, на Благовіщення люди святять проскури (богослужбовий літургійний хліб). Після богослужіння, його куштує уся сім'я, однак важливо це робити натщесерце. Також проскуру додають в їжу домашнім тваринам, щоб вони були здоровими. Такий хліб можна або взяти в церкві, або приготувати вдома. Для цього вам знадобиться дріжджове тісто.

Існує також цікавий звичай щодо солі. Кожен з членів родини бере дрібку, яку потім обсмажує на плиті. Сіль потрібно зберігати в домі протягом року, адже вважається, що вона володіє цілющими властивостями та захистом.

Цікаво, що деякі люди навіть випускають у небо голубів або роблять випічку у формі цього птаха. У народі вірять, що він приносить добрі звістки.

Голуб – добрий знак / Фото Canva

Молитви на Благовіщення

Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, – все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі й тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі й тіла та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь.

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Пресвята Вседіво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Благого Царя Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив (-ла) без гріха і через Тебе рай знайшов (-ла), Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Амінь.