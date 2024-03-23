Однак є й суворі заборони, яких потрібно дотримуватися. У народі, наприклад, кажуть, що у це свято не можна стригти волосся. Чому, розкаже LifeStyle 24.

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Чому не варто стригти волосся на Благовіщення

Особливу увагу на цю заборону потрібно звернути дівчатам. Адже, згідно з народними повір'ями, так можна заплутати долю та притягнути нещастя. Річ у тім, що у давні часи хлопці дивилися на волосся, аби визначити, чи дівчата здорові. Якщо ж постригтися, зробити зачіску, пофарбуватися або розчесатися, то коса стане сухою та ламкою. Серед людей навіть існувала приказка: "Птах гнізда не в'є, дівка косу не плете".

Зауважимо! Церква закликає вірян не вірити у забобони.

Що ще не можна робити на Благовіщення

Загалом на Благовіщення Пресвятої Богородиці потрібно провести день у спокої, наприклад, зібратися у сімейному колі. Не слід влаштовувати гучні вечірки, розважатися, повертатися до залежностей та поганих звичок.