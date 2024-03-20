На одне з найважливіших християнських свят існує низка заборон. Зокрема, не варто порушувати правила Великого посту, який розпочався 18 березня, а завершиться 4 травня, передає LifeStyle 24.

Актуально на сьогодні Давні традиції та прикмети на день весняного рівнодення: навіщо люди ходили до лісу

Благовіщення 2024: що не можна робити

На Благовіщення не можна вживати молочні продукти, яйця та м'ясо. Однак дозволяється риба. Варто також відмовитися від алкогольних напоїв, жирної їжі та солодощів. Люди надають перевагу пісним стравам. Крім того, утримуються від поганих звичок, залежностей, злих намірів та думок.

Не варто займатися хатніми справами та важко працювати.

Краще відкласти рукоділля на інший день: шиття, в'язання.

Заборонено давати гроші у борг.

Не рекомендується їхати у далеку подорож.

Не можна сваритися, лихословити та злитися.

Не варто влаштовувати гучні гуляння та розважатися.

Заборонено ображати людей та тварин.

Не радять стригти та фарбувати волосся.

Не можна пересаджувати рослини, підстригати дерева та копати город

Благовіщення 2024: народні прикмети