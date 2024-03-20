На один из важнейших христианских праздников существует ряд запретов. В частности, не стоит нарушать правила Великого поста, который начался 18 марта, а завершится 4 мая, передает LifeStyle 24.

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Благовещение 2024: что нельзя делать

На Благовещение нельзя употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Однако разрешается рыба. Стоит также отказаться от алкогольных напитков, жирной пищи и сладостей. Люди отдают предпочтение постным блюдам. Кроме того, воздерживаются от плохих привычек, зависимостей, злых намерений и мыслей.

  • Не стоит заниматься домашними делами и тяжело работать.
  • Лучше отложить рукоделие на другой день: шитье, вязание.
  • Запрещено давать деньги в долг.
  • Не рекомендуется ехать в дальнее путешествие.
  • Нельзя ссориться, сквернословить и злиться.
  • Не стоит устраивать шумные гуляния и развлекаться.
  • Запрещено оскорблять людей и животных.
  • Не советуют стричь и красить волосы.
  • Нельзя пересаживать растения, подстригать деревья и копать огород

Благовещение 2024: народные приметы

  • Если вернутся птицы из теплых краев, то лето придет вскоре.
  • Солнечный день – к богатому урожаю.
  • Если на земле еще лежит снег, то на растениях не скоро появятся первые ростки.
  • Дождь – к хорошему урожаю ржи.
  • Теплая ночь – к погожей весне.
  • Какая сегодня погода – такой она будет и на Пасху.
  • Гроза и гром – к обильному урожаю орехов.
  • Если утром будет туман, то ждите наводнения.