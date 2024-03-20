На один из важнейших христианских праздников существует ряд запретов. В частности, не стоит нарушать правила Великого поста, который начался 18 марта, а завершится 4 мая, передает LifeStyle 24.
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Благовещение 2024: что нельзя делать
На Благовещение нельзя употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Однако разрешается рыба. Стоит также отказаться от алкогольных напитков, жирной пищи и сладостей. Люди отдают предпочтение постным блюдам. Кроме того, воздерживаются от плохих привычек, зависимостей, злых намерений и мыслей.
- Не стоит заниматься домашними делами и тяжело работать.
- Лучше отложить рукоделие на другой день: шитье, вязание.
- Запрещено давать деньги в долг.
- Не рекомендуется ехать в дальнее путешествие.
- Нельзя ссориться, сквернословить и злиться.
- Не стоит устраивать шумные гуляния и развлекаться.
- Запрещено оскорблять людей и животных.
- Не советуют стричь и красить волосы.
- Нельзя пересаживать растения, подстригать деревья и копать огород
Благовещение 2024: народные приметы
- Если вернутся птицы из теплых краев, то лето придет вскоре.
- Солнечный день – к богатому урожаю.
- Если на земле еще лежит снег, то на растениях не скоро появятся первые ростки.
- Дождь – к хорошему урожаю ржи.
- Теплая ночь – к погожей весне.
- Какая сегодня погода – такой она будет и на Пасху.
- Гроза и гром – к обильному урожаю орехов.
- Если утром будет туман, то ждите наводнения.