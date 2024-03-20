По традиции, в этот момент приходит астрономическая весна. Кроме того, день становится длиннее, а ночь короче. Подробнее об обычаях и приметах Солнцеворота, читайте в материале LifeStyle 24.

Кстати Весеннее равноденствие 2024: интересные ритуалы и запреты на этот день

Весеннее равноденствие: традиции

Ранее наши предки особенно ждали день весеннего равноденствия. Они считали это время очень символичным, поскольку природа пробуждалась после зимней спячки, а люди готовились встречать весну. Нужно было обязательно пойти утром в лес, но не с пустыми руками. Мужчины и женщины приносили с собой вареники и пироги, чтобы почтить медведя.

У славян даже существовала традиция, как разбудить животное. Они заранее выкапывали яму, насыпали туда ветви деревьев и прятали мужчину. После этого люди начинали развлекаться: пели, танцевали, водили хороводы. Затем к мужчине приходила девушка, вредила и убегала. Впоследствии он должен был вылезти из ямы, найти ее и крепко обнять.

Люди ходили в лес / Фото Canva

В общем люди во время весеннего равноденствия веселились, а не грустили: устраивали ярмарки, перетягивали канат, прыгали через костер, пекли и пробовали вкусности, которые были похожи на жаворонков.

Весеннее равноденствие: приметы