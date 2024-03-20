За традицією, у цей момент приходить астрономічна весна. Крім того, день стає довшим, а ніч коротшою. Детальніше про звичаї та прикмети Сонцевороту, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

До речі Весняне рівнодення 2024: цікаві ритуали та заборони на цей день

Весняне рівнодення: традиції

Раніше наші предки особливо чекали на день весняного рівнодення. Вони вважали цей час дуже символічним, оскільки природа пробуджувалася після зимової сплячки, а люди готувалися зустрічати весну. Потрібно було обов'язково піти зранку до лісу, але не з пустими руками. Чоловіки та жінки приносили з собою вареники та пироги, аби вшанувати ведмедя.

У слов'ян навіть існувала традиція, як розбудити тварину. Вони заздалегідь викопували яму, насипали туди гілки дерев та ховали чоловіка. Після цього люди починали розважатися: співали, танцювали, водили хороводи. Потім до чоловіка приходила дівчина, шкодила та втікала. Згодом він повинен був вилізти з ями, знайти її та міцно обійняти.

Люди ходили до лісу / Фото Canva

Загалом люди під час весняного рівнодення веселилися, а не сумували: влаштовували ярмарки, перетягували канат, стрибали через багаття, пекли та куштували смаколики, які були схожі на жайворонків.

Весняне рівнодення: прикмети