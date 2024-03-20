Теперь люди будут наслаждаться более длинным световым днем, а ночи соответственно станут короче. Больше о том, какие древние ритуалы и основные запреты существуют на этот народный праздник, читайте на сайте LifeStyle 24.

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День весеннего равноденствия 2024: ритуалы

В народе весеннее равноденствие также называют Вербоносицей или Солнцеворотом. Еще в давние времена наши предки считали, что в этот день приходит настоящая весна, поэтому природа обновляется. В частности, можно было увидеть, как тает снег, прилетают птицы из теплых краев и появляются почки на деревьях.

По традиции, в Вербоносицу женщины пекли печенье или пироги, которые имели форму жаворонков. Интересно, что нужно было приготовить сорок птичек. Им делали глаза, крылья и привязывали на прочную нить. Композиция должна была напоминать жаворонка в полете. Считалось, что этот ритуал притягивал тепло.

Жаворонки приносят весну / Фото Canva

Такую выпечку, кроме того, пробовали дети. Маленькие мальчики и девочки цепляли ее на палочку, а потом бегали по всему селу. Дети даже выбиралась на пеньки или другие повышения, чтобы жаворонки были ближе к небу. Так птицы должны были поскорее принести на своих крыльях весну. Молодежь устраивала другие развлечения. Парни, в частности, разжигали костер, чтобы потом прыгать через него, а девушки пели веснянки. Важно, что все собирались вместе.

День весеннего равноденствия 2024: запреты