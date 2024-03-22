Саме у цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку. Жінка дізналася про те, що незабаром народить Сина Божого. Тож нехай таке світле свято принесе у кожну українську домівку радісні новини.

Теж цікаво Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія та суворі заборони свята

Сьогодні LifeStyle 24 публікує добірку привітань у картинках з Благовіщенням. Зберігайте, аби вже 25 березня надіслати їх найріднішим людям. А ми приєднуємося до всіх теплих слів та бажаємо вам злагоди й миру.

Картинки-привітання з Благовіщенням

Привітання з Благовіщенням / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Благовіщенням / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Благовіщенням / Фото "Твій світ"

Привітання з Благовіщенням / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Благовіщенням / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Благовіщенням / Фото listivki.com.ua

Привітання з Благовіщенням / Фото listivki.com.ua

Привітання з Благовіщенням / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Привітання з Благовіщенням / Фото art-shop.com.ua