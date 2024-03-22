Именно в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. Женщина узнала о том, что вскоре родит Сына Божьего. Поэтому пусть такой светлый праздник принесет в каждый украинский дом радостные новости.

Тоже интересно Благовещение Пресвятой Богородицы: история и строгие запреты праздника

Сегодня LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в картинках с Благовещением. Сохраняйте, чтобы уже 25 марта отправить их родным людям. А мы присоединяемся ко всем теплым словам и желаем вам согласия и мира.

Картинки-поздравления с Благовещением

Поздравления с Благовещением / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Благовещением / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Благовещением / Фото "Твой мир"

Поздравления с Благовещением / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Благовещением / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Благовещением / Фото listivki.com.ua

Поздравления с Благовещением / Фото listivki.com.ua

Поздравления с Благовещением / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Поздравления с Благовещением / Фото art-shop.com.ua