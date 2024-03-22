Именно в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. Женщина узнала о том, что вскоре родит Сына Божьего. Поэтому пусть такой светлый праздник принесет в каждый украинский дом радостные новости.
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Сегодня LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в картинках с Благовещением. Сохраняйте, чтобы уже 25 марта отправить их родным людям. А мы присоединяемся ко всем теплым словам и желаем вам согласия и мира.
Картинки-поздравления с Благовещением
Поздравления с Благовещением / Фото forumsmile.com.ua
Поздравления с Благовещением / Фото forumsmile.com.ua
Поздравления с Благовещением / Фото "Твой мир"
Поздравления с Благовещением / Фото "Люкс ФМ"
Поздравления с Благовещением / Фото "Люкс ФМ"
Поздравления с Благовещением / Фото listivki.com.ua
Поздравления с Благовещением / Фото listivki.com.ua
Поздравления с Благовещением / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Поздравления с Благовещением / Фото art-shop.com.ua
Поздравления с Благовещением / Фото vitannya.in.ua